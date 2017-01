– Norden godt rusta til å takla utfordringar

Han sparka i gang det norske formannskapet i Nordisk ministerråd under konferansen Arctic Frontiers i Tromsø måndag.

– Vi tek over formannskapet i Nordisk ministerråd i ei tid der verda er i sterk endring. Eit strategisk nordisk samarbeid er heilt nødvendig og eit fortrinn for alle dei nordiske landa, seier Bakke-Jensen, som også er nordisk samarbeidsminister.

Han viste til at dei nordiske landa har stor framtidstru, scorar høgt på rangeringar over livskvalitet, har integrerte økonomiar og er dei viktigaste handelspartnarane for kvarandre.

Tema for lanseringa var korleis det nordiske samarbeidet kan bidra til berekraftig vekst og innovasjon i Arktis.

– Eit styrkt nordisk samarbeid er eit naturleg svar på ei global utvikling som blir stadig mindre føreseieleg. Saman skal vi vidareutvikle Norden som den mest integrerte regionen i verda, seier statsminister Erna Solberg (H).

