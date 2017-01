Kvinner marsjerer for likestilling og mangfald laurdag

Arrangementet byrja med at ei amerikansk bestemor reagerte på Donald Trumps utsegner om kvinner under valkampen i USA. Det blir marsjar i Oslo, Bergen og Trondheim denne dagen.

Arrangementet i Oslo er starta på initiativ frå Brit-Agnes Sværi, som forsikrar at ho aldri har deltatt i nokon slike markeringar før. Men da ho las om den amerikanske bestemora på Facebook, kontakta ho dei amerikanske arrangørane i Washington med spørsmål om ho kunne arrangere noko liknande i Noreg.

– Svaret var positivt, og no koordinerer eg også liknande marsjar i mellom anna Stockholm og København. I Noreg blir det òg arrangert marsjar i Bergen og Trondheim, seier Sværi til NTB.

Trump-retorikk

Det var som ein reaksjon på valsigeren til Trump at bestemora Teresa Shook inviterte 40 av vennene sine til å bli med for å demonstrere i Washington. Ho gjorde dette som ein reaksjon på det Trump sa om kvinner og minoritetsgrupper under valkampen.

– Ho gjekk og la seg, og da ho stod opp dagen etter, hadde over 40.000 meldt seg på til arrangementet, fortel Sværi.

Ho seier sjølv at ho aldri har vore med på markeringar av noko slag, men at dette dreier seg om ei grasrotrørsle som trefte noko i henne.

– Dette har treft ein nerve hos folk. Det er mange som er sinte, redde og oppgitte over den retorikken som har prega valkampen i USA, både kvinner og minoritetsgrupper, som har det tøft nok frå før, seier ho.

Appellar og musikk

I Oslo skal marsjen gå frå Youngstorget til Stortinget. Der vil blir det appellar før forsamlinga går i samla flokk til Stortinget, der det blir fleire appellar.

Blant dei som skal halde appellar, forutan Sværi sjølv, finn vi blant andre forfattar Susanne Kaluza, generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge og politikarane Abid Raja (V) og Heidi Nordby Lunde (H).

Sværi strekar under at marsjen ikkje i utgangspunktet er ein anti-Trump-demonstrasjon.

– Vi går under parolane likestilling, mangfald og inkludering og for å jobbe vidare internasjonalt med klimaspørsmål, seier ho.

Førebels har rundt 1.400 meldt seg på arrangementet i Oslo via Facebook, mens nærmare 3.400 har sagt seg interesserte i å delta.

I USA har folk delt strikkeoppskrifter på rosa luer, men i Noreg har ikkje det vorte løfta fram.

– Men det kan nok hende det dukkar opp nokon med slike luer, avsluttar Sværi.

