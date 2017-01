Store forskjellar på korleis skulane bidreg til elevlæring

Det viser ein ny rapport frå Statistisk sentralbyrå (SSB), som vart offentleggjort torsdag. Det er første gong det er gjort ei nasjonal undersøking på skulebidrag.

– Kva kommune du bur i og kva skule du går på, har mykje å seie for kor mykje du lærer på skulen. Slik bør det ikkje vere, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i ein kommentar.

SSB-undersøkinga er gjort på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Forskarane har sett på læringsutbyttet ved skulane kontrollert for elevbakgrunn, som utdanningsnivået til foreldra og landsbakgrunn.

Dei skulane som bidrar mest til elevlæringa frå 5. til 7. klasse og på ungdomsskulen, gir elevane over eitt skuleår meir læring enn dei svakaste. For dei yngste elevane utgjer forskjellen på det meste to skuleår, men fordi forskarane ikkje har tidlegare skuleresultat å samanlikne med for desse trinna, bør resultata tolkast noko meir forsiktig, opplyser SSB.

