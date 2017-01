SV kritisk til ny rapport om læringsutbytte

På oppdrag frå Kunnskapsdepartementet har Statistisk sentralbyrå (SSB) kartlagt kva skular som bidrar mest og minst til elevlæringa. Kartlegginga viser store forskjellar mellom skulane. SV-leiar Audun Lysbakken er svært kritisk til undersøkinga.

– Slike indikatorar er med på å forsterke kontroll- og testhysteriet. Vi treng kunnskap om skulen, men ikkje eit system som byggjer opp under konkurranse og rangering. Alle med kunnskap om skule, veit at undersøkinga ikkje er dekkjande for skulekvaliteten, seier Lysbakken til NTB.

– Skuleforskarar og psykologar har lenge åtvara om at testhysteri og rangeringar av skular går ut over motivasjon og meistring hos elevane. SV vil ha eit generalopprør mot den overdrivne målstyringa. Det vi treng no, er ein tillitsreform i skulen, seier Lysbakken.

