Lødingen Fisk fekk 6 millionar i gebyr

NVE meiner selskapet bevisst tappa Bresjavatn i Lødingen kommune under lågaste tillatne vasstand og at det ikkje vart gjort tiltak for å unngå dette, før NVE kontakta Lødingen Fisk.

– Vi har i fleire år påpeikt at bedrifta har ein vassressurs som ikkje er tilstrekkeleg i tørre periodar, seier seksjonssjef Øyvind Leirset i NVEs miljøtilsyn, i ei pressemelding.

Lødingen Fisk produserer smolt til oppdrettsselskap. Selskapet har løyve til å tappe vatnet ned 30 centimeter, men i tidsrommet 12. januar til 25. februar 2014 var vasstanden i Bresjavatn søkkt meir enn dette – og på det lågaste var vasstanden 42 centimeter under lågaste tillatne reguleringsgrense.

– Botndyr med liten bevegelse og akvatisk vegetasjon vart tørrlagt og døydde som ein konsekvens av nedtappinga, seier Leirset.

I utmåling av storleiken på gebyret har NVE blant anna lagt vekt på at selskapet har oppnådd ei stor økonomisk forteneste ved å tappe Bresjavatn utover dei rammene konsesjonen gir. Fortenesta er berekna til cirka 5,3 millionar kroner.

Lødingen Fisk kan klage på vedtaket til Olje- og energidepartementet innan tre veker.

(©NPK)