Kulturministeren rasar mot brot i DAB-nettet

Ho reagerer på at eit brot i fibernettet til Telenor onsdag kveld førte til at delar av FM- og DAB-nettet, mobil og datatrafikk ramla ut mange stader.

– NRKs del av DAB-nettet har ein viktig beredskapsfunksjon. Sjølv om avbrota i går var avgrensa, vil eg forsikre meg om at det blir sett i verk tiltak for å unngå at noko slikt kan skje igjen, opplyser kulturministeren i ei pressemelding.

Ho opplyser at NRK og Norkring skal få på plass ein kabel til for å gjere infrastrukturen meir robust.

Norkring har kalla NRK og P4 er inn til eit møte for å orientere dei om saka. Norkring eig og driv nettet og er dermed ansvarleg for feilen som ramma omtrent fem prosent av befolkninga i Noreg onsdag.

Norkring seier at feilen ikkje har samanheng med etableringa av DAB-nettet eller sløkkinga av FM.

– La meg slå fast at DAB-nettet i Noreg er robust, faktisk enda meir enn det gamle FM-nettet. Det vi opplevde i går er ein svært uheldig og sterkt beklageleg situasjon der fleire ting skjedde samtidig. Det var svært lite sannsynleg at noko slikt skulle kunne skje, seier administrerande direktør Torbjørn Ø. Teigen i Norkring.

Feilen kom av samtidige brot i to uavhengige fiberkablar og menneskeleg svikt i samband med gravearbeid og feilretting.

Kulturministeren skal orientere Stortinget om arbeidet med sløkkinga av FM-nettet, som har vore eit omstridt tema. Nordland fylke var først ut. Der vart FM-nettet sløkt 11. januar. Dei andre fylka følgjer etter utover året.

