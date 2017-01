Glede over «lottogevinst» til kommunane

– Dette er ein hyggeleg gevinst på toppen av gode kommuneopplegg. Det er god vekst, gode resultat og gjennomgåande god økonomistyring i norske kommunar, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Dei ferske rekneskapstala som Statistisk sentralbyrå offentleggjorde denne veka, viser at dei faktiske, ordinære skatteinntektene til kommunane vart 1,55 milliardar høgare enn det som gjekk fram av statsbudsjettet for 2017. Samanlikna med det opphavlege overslaget i budsjettet for 2016 er skatteinngangen rundt 6 milliardar kroner høgare.

Skattesvikt i 2015

Våren 2015 var utgangspunktet eit heilt anna. Den gongen var det sviktande skatteinngang, og regjeringa vart møtt med krav frå opposisjonen om å kompensere for dette inntektsbortfallet.

– Men sluttresultatet seinare på året viste at 2015 vart det beste året for kommunane sidan 2006, seier Sanner.

Heidi Greni i Senterpartiet seier dette først og fremst kjem av at kommunane justerte pengebruken og aktivitetsnivået undervegs i 2015.

– Tronge rammer

Greni gler seg over at skatteinngangen til kommunane i fjor var høgare enn budsjettert, men er kritisk til dei samla overføringane, ikkje minst til dei mindre kommunane.

– Dei økonomiske rammene som kommunane får, dekkjer ikkje meir enn pris- og demografiutviklinga. Dei gir ikkje rom for nye satsingar og investeringar. I tillegg er det mange småkommunar som slit med å få endane til å møtest, seier ho.

Både Greni og Sanner åtvarar kommunane mot å bruke pengane til drift. Dei oppfordrar heller kommunen til å setje av midlar til investeringar, fondsavsetjingar eller nedbetaling av gjeld.

(©NPK)