Scandic hotels overtar Grand Hotel i Oslo

Grand Hotel blir eit signaturhotell i Scandics regi, heiter det i ei pressemelding frå Scandic Hotels.

I tillegg til Grand Hotel, vil Scandic ta over drifta av Lillehammer Hotel, Meetingpoint Hafjell, Thon Hotel Fagernes og Thon Hotel Sørlandet.

– Grand har ein heilt spesiell plass i hjartet mitt, seier Christian Ringnes, administrerande direktør i Eiendomsspar.

– Hotellet krev mykje kjærleik, og det er av stor betyding korleis det blir drive. Etter å ha sett kva Scandic har fått til med blant anna Haymarket i Stockholm, er eg heilt trygg på at Grand Hotel kjem til å halde fram med å vere den institusjonen det er, seier Ringnes.

Overtakinga av hotella i Noreg føreset godkjenning frå norske konkurransemyndigheiter. Det er planlagt at Scandic Hotels overtar drifta i etappar i andre kvartal 2017.

I tillegg til hotella i Noreg overtar Scandic også Best Western Plus Hotel Prince Philip og The Hub Hotel i Stockholm, og First Hotel Copenhagen i København.

(©NPK)