Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke to frå 9.–15. januar var eksportprisen for fersk laks 72,42 kroner per kilo. Samtidig som prisen for laks gjekk ned denne veka, auka eksporten med 10,6 prosent frå veka før. I alt 13.217 tonn laks vart eksportert i veke to, mot 11.950 tonn veka før.

I veke 2 vart det eksportert 263 tonn frosen laks, og prisen var 63,01 kroner per kilo.

