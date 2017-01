Kripos: – Bekymra for talet på partnardrap

I dei 25 sakene var det 27 offer og 31 gjerningspersonar, viser drapsoversikta. Kripos er spesielt bekymra for den høge delen partnardrap.

Sju av offera var partnar eller ekspartnar til gjerningspersonen, og i tre av desse para var begge etnisk norske. I ytterlegare seks saker var det annan familiær tilknyting mellom offer og gjerningsperson.

– Den store delen partnardrap bekymrar oss, og forsking viser at det ofte har vore utøvd vald før drapet. Det er heilt avgjerande at offer for vald i nære relasjonar tør å seie frå. Dette må både politiet og andre i det offentlege jobbe vidare med, seier Vibeke Schei Syversen, leiar for Valdsseksjonen i Kripos.

To av drapa i 2016 hadde to offer, med éin gjerningsperson. Desse sakene er frå Kirkenes i august og frå Kristiansand i desember.

Ifølgje statistikken skjedde 72 prosent av drapa i private heimar, og kniv er nytta som våpen i over halvparten av sakene. Ni av ti gjerningspersonar var menn, mens 59 prosent av offera var menn.

