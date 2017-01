Kommunesvar frå Sanner gler Sp

– Eg er glad planane om ei hastesak om tvangssamanslåing av kommunar no blir lagt bort. Det hadde vore både provoserande og uheldig om regjeringa enda ein gong skulle endre planane for framdrift i kommunereforma, seier Greni til NTB.

Ho viser til at representantar for Høgre og Frp før jul uttrykte ønskje om fortgang i tilfelle der det er aktuelt å bruke tvang for å slå saman kommunar.

I eit svar på eit skriftleg spørsmål frå Greni slår kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fast at framdriftsplanen for kommunereforma ikkje er endra.

– Regjeringa vil som tidlegare varsla, leggje fram ein proposisjon med forslag om samanslåingar av kommunar og ein samla lovproposisjon om nye oppgåver for Stortinget gjennom våre 2017. Eg tek sikte på å leggje fram dette innan påske, skriv Sanner.

