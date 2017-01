ESA godkjenner dumping av gruveavfall

ESA fekk i 2015 tre klager på avgjerda frå myndigheitene om å gi gruveselskapet Nordic Mining løyve til å deponere gruveavfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane.

Løyvet vart gitt i april 2015 og utløyste store miljøprotestar.

Klagarane hevdar avgjerda er i strid med EUs vassdirektiv, og at gruveavfallet vil vere sterkt forureinande i lang tid.

ESA konkluderer no med at Noreg har opptredd i samsvar med reglane i vassdirektivet. Dermed blir dei tre klagesakene lukka.

– ESA tar ikkje stilling til sjølve prosjektet. Vi har vurdert den norske saksbehandlinga opp mot EØS-reglane, og der har vi ikkje funnet brot på Noregs forpliktingar, seier ESAs president Sven Erik Svedman.

ESA opplyser at det ikkje er avdekt openberre feil i saksbehandlinga i Noreg. ESA meiner norske styresmakter har rett til å godkjenne sjødeponiet, og at Noreg har innfridd vilkåra for å gjere unntak frå vassdirektivet.

Nordic Mining opplyser til NTB at selskapet framleis ikkje er i gang med produksjonen. Dermed har selskapet heller ikkje begynt å deponere gruveavfall enno.

– Det ligg fleire år fram i tid. Vi er no i gang med teknisk planlegging, seier finansdirektør Lars Grøndahl.

