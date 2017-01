Dale under ulveangrep i Stortinget

Frp-statsråden er skulda for å skygge unna ulvedebatten, og Senterpartiets representant Geir Pollestad beit ifrå seg under Stortingets spørjetime onsdag.

– Rundt om i landet reiser folk seg i protest mot det dei opplever som eit samrøre av byråkrati, juridiske spissfindigheit, lakksko, statsarroganse og regjeringas manglande respekt for Stortingets ulvevedtak, tora han.

Dale medgav at saka er vanskeleg og tok opp att at Landbruksdepartementet framleis meiner at skadepotensialet er stort nok til at felling kunne tillatast i ulvesona, utan å bryte naturmangfaldlova og Bern-konvensjonen.

– Men det er krevjande når lovavdelinga meiner noko anna, sa Dale.

Han viste til utgreiinga som miljøminister Vidar Helgesen (H) heldt tysdag og slo fast at han vil «gjere sitt ytste» for å bidra til at bestandsmålet for ulv blir følgt. I dag er bestanden av ulv høgare enn dette bestandsmålet.

– For bønder på kadaverjakt handlar ikkje dette berre om å få erstatta økonomiske tap. Det er livsverket som går over ende, sa Dale.

