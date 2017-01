DNB ser risiko ved høg bustadprisvekst

Det kjem fram i rapporten Økonomiske utsikter 2017, som vart lagt fram onsdag.

– Den største risikoen i norsk økonomi synest å vere at sterk bustadprisvekst driv gjeldsoppbygginga vidare opp. Det gjer at mange hushald vil vere sårbare for renteoppgang og bortfall av inntekt, skriv banken.

Norske bustadprisar steig med 12,8 prosent i fjor, 23,3 prosent i Oslo. DNB Markets minner i samband med dette om at hushaldsgjelda, som del av disponibel inntekt, nådde nye rekordnivå.

– I fjor hadde norske hushald gjeld på meir enn 230 prosent av den disponible inntekta, skriv banken.

DNB Markets trur bustadprisveksten vil minke framover, men ventar ikkje noka reversering av veksten dei siste åra.

