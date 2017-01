WWF fryktar dårlegare vern av ulven

– Det er å ta norsk forvaltning langt ut på glattisen, seier WWFs generalsekretær Nina Jensen til NTB.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sa i Stortinget tysdag at han vil vurdere endringar i Naturmangfaldslova, for å bake inn eit punkt i Bernkonvensjonen som kan opne for å gi fleire fellingsløyve. Med utgangspunkt i dette punktet har ein svensk domstol opna for å skyte ulv av andre omsyn enn det som er lov å ta i Noreg.

Men Jensen påpeikar at det er mange fleire ulvar i Sverige enn i Noreg og at svenskane skyt berre 7 prosent av bestanden, mens Noreg skyt 25 prosent.

Ho åtvarar dessutan stortingspolitikarar som vurderer å gi regjeringa beskjed om at fleire ulv skal skytast.

– Representantane burde vere meir opptatt av å følgje norsk lov enn å gå til krig mot ein freda og kritisk trua art, seier ho.

