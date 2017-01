Tidlegare Yara-topp dømt til fengsel i sju år

71 år gamle Wallace blei domfelt i Borgarting lagmannsrett tysdag.

Han er den einaste av dei fire tidlegare leiarane i konsernet som blei funne skuldig då juryen gav retten si rettsavgjerd i byrjinga av desember.

Ved straffutmålinga blei det i skjerpande retning mellom anna lagt vekt på at Ken Wallace var svært sentral ved gjennomføringa av korrupsjonshandlingane, og at handlingane stod fram som godt planlagt.

Retten la også vekt på at Wallace var medlem av konsernleiinga i Yara. Som juridisk direktør i selskapet hadde han det øvste ansvaret for antikorrupsjonsarbeidet til selskapet. Straffutmålinga for Wallace blei ikkje påverka av at det var andre som tok initiativet til dei straffbare handlingane.

(©NPK)