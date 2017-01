Oljegigantar blir ikkje  freista av leiting i Noreg

Shell har trekt seg frå 23. konsesjonsrunde, og ExxonMobil driv ikkje leiting i Noreg lenger.

Statoil vil vere operatør eller partnar i rundt 70 prosent av leitebrønnane på norsk sokkel i år. Nokre gonger slit selskapet med å finne partnar til leitinga, skriv Stavanger Aftenblad.

– Det er meir krevjande å få tilslutning og semje i lisensane om ulike boremål enn kva ein har erfart tidlegare. Partnarskapa er naturleg nok opptatt av å redusere kostnader og prioriterer strengt, seier pressekontakt Morten Eek i Statoil. Han seier det er viktig at dei som er aktive på norsk sokkel også er aktive i leitinga, men påpeikar samtidig at prospekta som ligg til grunn for avgjerdene må vere gode.

Professor i petroleumsøkonomi Klaus Mohn trur rammevilkåra, og modninga og utviklinga av norsk sokkel er ein del av forklaringa på den manglande interessa frå dei største aktørane.

– I tillegg må ein hugse at dette er svære selskap, og for at dei skal finne noko interessant så må det vere svære prosjekt og svære eigardelar. Sånn som norsk sokkel har utvikla seg, har det blitt vanlegare med små prosjekt og små funn, noko som i sin tur gir lågare absoluttverdi, forklarar han.

(©NPK)