Kontrollkomiteen godtek ikkje hemmeleghald frå regjeringa

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skreiv tysdag ettermiddag difor eit brev til presidentskapen på Stortinget der dei ber om at den nye rapporten frå Riksrevisjonen blir avgradert. Revisjonen meiner at rapporten kan gjerast offentleg tilgjengeleg.

– Avgjerda til kontrollkomiteen for å seie at det må bli gjort ei avgradering, er at den folkevalde kontroll er avhengig av offentlegheit, seier komitéleiar Martin Kolberg (Ap) til NTB.

Bakteppet for saka er at Riksrevisjonen i fjor, fem år etter 22. juli-terroren, meinte at det var «svært alvorleg» at verken politiet, Forsvaret eller dei to etatane saman klarer å sikre offentlege bygningar godt nok.

Men sidan den opphavlege rapporten til Riksrevisjonen er gradert, har revisjonen laga ein omarbeidd rapport meint for offentleggjering.

