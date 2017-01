Isbjørnar tok seg inn i Longyearbyen

– Vi håpa at dei ville fortsette ut av Longyearbyen og langs sjøen, men dei har vore innom Longyearbyen i natt. Vi pleier ikkje å vere plaga med isbjørn her, så at vi får tre inn på ein gong, er uvanleg, seier sysselmann Kjerstin Askholt til NTB.

I 5.30-tida vart fotspor frå dei tre bjørnane observert ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Deretter vart dei observert ved Kuhaugen og det oppdemte vatnet Isdammen like ved Longyearbyen.

– Dermed har dei gått ut av byen igjen. Vi ønskjer i størst mogleg grad å ha oversikt og kontroll over bjørnane. No blir dei følgt av mannskap frå Sysselmannen på snøscooter som driv dei inn i Todalen. Det er ganske dårleg vêr og det kan vere skredfare innover, men heldigvis er bjørnane ute av byen igjen, seier Askholt.

