Get og Discovery einige om ny TV-avtale

Avtalen omfattar Get i både Noreg og Danmark, og gir kundane tilgang til alt innhald frå Discovery, på alle einingar, i og utanfor heimen.

– Vi gler oss til å tilby kundane våre norsk toppfotball, i tillegg til alt det andre gode innhaldet frå Discovery. Norske TV-kundar ønskjer stadig betre innhald og større fleksibilitet, og avtalen med Discovery gir kundane våre dette, seier administrerande direktør Gunnar Evensen i Get.

– Vi er glade for no å kunne bekrefte at vi fortset det gode samarbeidet vi har med Get, også i åra som kjem. Spesielt gledeleg er det at Get ønskjer å bidra til at vi kan realisere vår visjon, som er å gi norsk toppfotball tilbake til folket på fleire opne kanalar, seier Harald Strømme, sjef i TVNorge og Discovery Networks.

Discovery er tidlegare blitt einig med Canal Digital, Altibox og RiksTV om avtalar som inneber brei distribusjon av eliteserien i fotball.

