29 selskap får løyve til oljeutvinning

Styresmaktene har vurdert søknader frå 33 selskap.

36 av utvinningsløyva gjeld Nordsjøen, 17, gjeld Norskehavet og 3 gjeld Barentshavet.

– Eg er stolt over at vi kan tilby eit stort mangfald av oljeselskap deltaking i 56 nye utvinningsløyve i våre best kjende leiteområde. Dette viser både at mange aktørar ser store og langsiktige forretningsmoglegheiter i petroleumsressursane på norsk sokkel, og at politikken til regjeringa verker, seier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Løyva blei delt ut på konsesjonsrunden Tildeling i førehandsdefinerte område 2016 (TFO), under den årlege Sandefjord-konferansen, som er tysdag og onsdag denne veka.

– Dette er ein viktig dag. Tilgang til nytt areal er heilt naudsynt for olje- og gassnæringa, seier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerande direktør i Norsk olje og gass.

Søviknes kunne dessutan overrekke godkjenninga av planen for utbygging og drift av olje- og gassfunna på felta Byrding og Utgard i Nordsjøen.

