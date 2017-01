Oslo skal måle effekten av dieselforbodet

– Vi gjennomfører målingar av luftkvaliteten på tolv ulike stasjonar rundt om i Oslo. I tillegg skal vi ha trafikkteljingar på ulike punkt, seier presseansvarleg Monica T. Olsen i Bymiljøetaten i Oslo til NTB.

Frå tysdag blir det innført forbod mot å køyre med dieselbil på kommunale vegar i Oslo mellom klokka 6 og 22. Årsaka er høg luftforureining. Dieselforbodet vil bli oppheva når Bymiljøetaten vurderer at behovet ikkje lenger er til stades. Prognosane antydar ein meir ustabil vêrtype frå torsdag av, noko som truleg vil gjere forureininga mindre akutt.

Handelsstanden i Oslo støttar tiltaket, men forventar å sjå at det har ein effekt og krev at byrådsmedlemmene lar bilen stå. Dieselforbodet vil uansett ikkje ramme dei to bilane som Rådhusets forvaltningsteneste av sikkerheitsgrunnar tilbyr byrådane, ordførar, varaordførar og leiarar og nestleiarar i bystyrekomiteane. Dei køyrer nemleg på bensin.

