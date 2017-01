Kan vere større overproduksjon av lam enn antatt

Ifølgje Nortura vart det slakta 66.000 færre lam i november og desember i fjor enn året før. Dersom det betyr at bøndene har venta til over nyttår med slaktinga for å få fullt tilskot, kan det innebere at det reelle overskotet av lammekjøtt er større enn dei 3.200 tonna som låg på overskotslager ved årsskiftet, skriv Nationen.

– 66.000 lam på to månader er ein ganske stor forskjell. Men nedgangen kan også komme av at lamma vart levert tidlegare. Vi fekk god respons på ei oppfordring om tidleg levering, seier Finn Avdem, som er fagsjef for småfe i Nortura. Han ser ikkje vekk frå at slaktinga kan liggje på eit høgare nivå på starten av året, men seier dei ikkje har sett nokon markant oppgang så langt.

I sesongen vart det slakta fleire lam enn året før, men snittvekta var lågare, slik at den samla produksjonen var 12 tonn lågare i fjor enn i 2015, opplyser Nortura.

– Nedgangen på slutten av året kan dels ha med tilpassing å gjere, for å få meir tilskot, men heldigvis er effekten veldig liten, seier direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund.

