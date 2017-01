Jensen fortset forklaringa bak lukka dører

– Det vil komme fram, riktig eller ikkje riktig, namn på hendingar eller personar som kan utgjere ein stor fare for Gjermund Cappelen. Eirik Jensen har sjølv skrive til Spesialeininga at det dreier seg om liv eller død for Cappelen, sa forsvararen til hasjsmuglaren Benedict de Vibe til NTB førre veke.

Jensen sjølv ville ha opne dører under heile si forklaring.

– Vår påstand var at han skulle forklare seg for opne dører, eller berre med presse i salen. Så opna vi eventuelt for at dei kunne ilegge referatforbod dersom det vart behov for å skjerme enkelte opplysningar, seier advokat John Christian Elden.

Aktor Kristine Schilling antyda torsdag førre veke at heile måndag formiddag vil gå med til gjennomgangen av det sensitive materialet. Før rettssaka starta, fekk Spesialeininga for politisaker avslag i både tingretten og lagmannsretten på kravet om at heile forklaringane til Jensen og Cappelen måtte gå bak lukka dører.

Det er plass til 137 tilskodarar i rettssalen som vart bygd for rettsoppgjeret etter terrorangrepa i 2011. Måndag vil berre partane vere til stades i salen.

