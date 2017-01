Dark Room-leiar heidra med DIXI-prisen

DIXI Ressurssenter mot valdtekt meiner Reikrås fortener prisen fordi ho stolte på magekjensla og bad om meir tid og ressursar for å grave djupare i ei sak som vart meldt til Vest politidistrikt. Det var starten på opprullinga av den mest omfattande overgrepssaka mot barn gjennom tidene.

Juryen uttalar at fleire månadar med etterforsking resulterte i at mange no er sikta for seksuelle overgrep, produksjon, deling og spreiing av overgrepsbilete og filmar av barn og unge.

DIXI fastslår at Dark Room-operasjonen både har avverja og avdekt seksuelle overgrep mot barn og unge, og til tillegg ført til meir merksemd rundt temaet.

– Reikrås er ein etterforskar som viser kor viktig det er med eldsjeler som tar overgrep på alvor og vel å tru på at dette skjer oftare enn vi trur og nærmare enn vi trur, heiter det i grunngjevinga frå juryen.

Prisen blir delt ut på Litteraturhuset i Oslo tysdag neste veke.

(©NPK)