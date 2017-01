Stortingspresidenten avviser kritikk

Kontroll- og konstitusjonskomiteen sende denne veka eit brev til presidentskapet med kritikk av framferda til presidentskapet då kontrollutvalet for dei hemmelege tenestene (EOS-utvalet) skulle evaluerast.

– Så langt kan presidentskapet ikkje sjå grunnlaget for kritikken som er komme frå komiteen. Presidentskapet tar kritikken alvorleg, og vi vil gjere ein grundig gjennomgang av saka, skriv Thommessen i ein e-post til NTB.

Komiteen meiner presidentskapet ikkje hadde lovheimel til å gi fritak for teieplikta som gjeld for EOS-utvalet.

– Presidentskapets oppfatning var at lova gav grunnlag for det. Dette er eitt av dei spørsmåla vi vil sjå nærmare på. Så langt meiner presidentskapet at vi har hatt heimel for alle handlingar gjort i denne saka, skriv Thommessen.

Han stiller seg uforståande til påstanden om at presidentskapet skal ha halde tilbake viktige opplysningar, ei hastemelding frå EOS-utvalet om usemja med presidentskapet om teieplikta. Meldinga vart lagt ut på Stortingets nettsider og har vore tilgjengeleg der i to år, påpeiker stortingspresidenten.

– Den særskilde meldinga er også omtalt i seinare saker som er behandla i Stortinget, skriv han.

Svaret til komiteen vil liggje føre så snart presidentskapet har behandla saka, opplyser han.

