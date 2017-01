Julesmell for norske kjøpesenter

I absolutte tal auka handelen med 1,8 prosent. Justert for ein ekstra handledag i desember, og at nokre kjøpesenter har utvida salsarealet, er det ein nedgang i julehandelen på 3 prosent, skriv Finansavisen. Undersøkinga er gjort av Kvarud Analyse for Kjøpersenterindeksen.

– Den eine grunnen kan vere den generelle økonomiske situasjonen, og at folk held litt igjen. Den andre grunnen er at noko av omsetnaden er flytta til slutten av november på grunn av Black Friday, seier handelsanalytikar Tore Kvarud, som også trekkjer fram auka netthandel som ein årsak.

