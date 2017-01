Forsvarsveteranar heidra med Gunnar Sønstebys pris

– Vi skuldar dei ein stor takk for at dei har stått fram når det har vore nødvendig, og på den måten varetatt dei grunnleggjande verdiane det demokratiske samfunnet vårt er tufta på, heitte det i ei pressemelding frå Gunnar Sønstebys Minnefond då tildelinga blei kjent.

Prisen består av ein statuett som skal plasserast på Forsvarets veteransenter Bæreia, men prisen vert delt ut til kvar enkelt veteran, understrekar minnefondet. Dei viser også til at mange veteranar slit fysisk eller psykisk etter innsatsen for Forsvaret.

Prispengane vil derfor gå til støtte for dei som treng det, og slik bidra til ein betre kvardag for dei det gjeld.

Gunnar Sønsteby var Noregs høgast dekorerte borgar etter at han blei tildelt Krigskorset med tre sverd for innsatsen under andre verdskrigen. Sønsteby døydde i 2012.

Gunnar Sønstebys pris blei første gong delt ut i januar 2015 til Kristin Solberg og Per Edgar Kokkvold. I fjor gjekk prisen til Deeyah Khan og Trond Bakkevig.

