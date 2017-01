Datatilsynet seier nei til digitalt grenseforsvar

Høyringsfristen for forslaget, fremma av Lysne-utvalet i fjor, gjekk ut 6. januar. Målet med eit digitalt grenseforsvar er blant anna å førebyggje nettangrep og terrorisme.

– Det er ingen tvil om at dette er eit stort inngrep i personvernet for dei aller fleste, fordi dei aller fleste gjer ikkje noko gale og utgjer heller ingen trussel mot samfunnet, seier Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon til NRK.

Han fryktar ein såkalla «nedkjølande effekt» dersom eit digitalt grenseforsvar blir innført.

– Då kan vi bli engstelege for å kommunisere, og for kven vi kommuniserer med, fordi vi veit at nokon kan kike oss i korta, seier han.

