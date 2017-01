Ap mista nesten 3.000 medlemmer i fjor

Trass i medlemsfallet er Arbeidarpartiet framleis det største partiet i Noreg med 54.856 medlemmer, ifølgje Klassekampen.

– Vi er sjølvsagt ikkje fornøgd med nedgangen i fjor, men vi skal jobbe for at vi over tid fortset den positive medlemsveksten, seier partisekretær Kjersti Stenseng.

Medlemsfallet i Ap er tidlegare omtalt av ABC Nyheter, som skriv at også Høgre mista medlemmer i fjor. Partiet har no 28.585 betalande medlemmer, ein nedgang på 2.802 samanlikna med valåret 2015.

Også Venstre, MDG, KrF og Frp mista medlemmer i fjor, mens SV og Raudt har notert medlemsvekst, ifølgje Klassekampen. Senterpartiet har førebels ikkje gått ut med tal om medlemsutviklinga i fjor.

