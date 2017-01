126 lensmannskontor blir lagde ned

I den siste runden i Politidirektoratet er det bestemt at fire planlagt nedlagde lensmannskontor likevel skal vidareførast. I tillegg blir sju nye tenestestadar oppretta.

I Nordland politidistrikt blir Grane og Hattfjelldal lensmannskontor og Tysfjord lensmannskontor berga. Dessutan skal lensmannskontora Smøla i Møre og Romsdal og Drangedal i Sør-Aust politidistrikt vidareførast.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård seier dei har gjort nokre justeringar der det vart litt for langt mellom distrikta eller at for mange fekk for lang reiseveg.

Teikna kart

Dei få påplussingane er også den einaste endringa som er gjort. Det blir altså ingen nedleggingar utover det som allereie er foreslått av politimeistrane sjølv.

Politimeistrane vart bedt om å sjølve teikne kart over korleis dei nye politidistrikta skulle sjå ut. I det første forslaget var så mange tenestestadar fjerna at talet hamna under minimumsgrensa som Stortinget hadde sett.

Politimeistrane kom tilbake med revidert utkast, der det vart foreslått å legge ned 130 lensmannskontor. Forslaget gjekk vidare til Politidirektoratet, som altså har bestemt seg for å redde fire kontor til frå nedlegging.

Debatt om reisetid

I vurderingane av kva lensmannskontor som skal bestå og kva som skal bort, har ein sett på blant anna køyreavstand og utrykkingstid, infrastruktur og spesielle forhold i politidistriktet.

Debatten om politireforma har i stor grad handla om avstandar. Humlegård bekreftar at reiseveg sjølvsagt har vore ein viktig faktor når dei har lagt puslespelet. Men det overordna målet er å få til ei betre polititeneste, noko han er overbevist om at innbyggjarane vil få.

