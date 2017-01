To av tre stoler mest på eigen kunnskap om kosthald

To av tre – 66 prosent – svarar at dei stoler mest på eigne erfaringar og vurderingar.

Rundt halvparten svarar også at dei har stor tiltru til råda frå offentleg helsepersonell og myndigheitene. Like mange meiner dessutan at desse råda passar for dei aller fleste, går det fram av undersøkinga matvarekonsernet Orkla har fått gjennomført.

Mange bloggarar har mykje på hjartet om etevanar, men folk er skeptiske, viser undersøkinga. Omtrent halvparten av dei spurde meiner bloggarar har fått for stor innverknad. Likevel svarar berre 1 prosent at dei sjølve stoler mest på denne type råd.

