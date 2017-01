Politimann alvorleg skadd av vådeskot i Sandnes

Episoden fann stad onsdag formiddag, opplyser politiet i ei pressemelding. Det var tenestemannen som sjølv fyrte av skotet som trefte han i leggen.

Mannen vart operert på Stavanger universitetssjukehus onsdag. Ifølgje sjukehuset er tilstanden hans alvorleg, men stabil.

– Vi følgjer med kollegaen vår og er glade for å høyre at tilstanden hans er stabil, seier Egil Eriksen, fungerande leiar for Felles operativ eining i Sør-Vest politidistrikt.

Spesialeininga for politisaker, Politidirektoratet og Arbeidstilsynet er varsla om hendinga, opplyser politiet.

