Politiet ber om tips i Tengs-saka

– Sjølv om det er lenge sidan drapet på Birgitte Tengs har vi tru på at ein ny etterforsking kan avdekkje kven som stod bak handlinga. Politiet vil samtidig understreke at etterforskinga vil bli tidkrevjande og at gjenopptakinga ikkje betyr at vi ventar eit snarleg gjennombrot, seier påtaleansvarleg, politiadvokat Lars Ole Berge.

Sør-Vest politidistrikt har etterforskings- og påtaleansvaret, men etterforskinga skjer med innslag frå Cold Case-gruppa. Etterforskingsteamet har base i Stavanger.

