Oljedirektør trur det blir eit krevjande år for næringa

Nyland la torsdag fram Oljedirektoratets rapport Sokkelåret 2016. Der går det fram at investeringssummen i fjor var rundt 50 milliardar kroner lågare enn i toppåra 2013 og 2014.

Sjølv om dei to åra som ligg framfor oss blir krevjande, trur Nyland på stigande investeringar frå 2019.

Nyland seier eit høgt nivå på oljeproduksjonen i 2016 blant anna følgjer av god regularitet på felta og effektiviseringstiltak som har gitt betydeleg reduksjon i drifts- og leitekostnadane.

– Grunnlaget er no lagt for auka lønsemd både i eksisterande og nye prosjekt. Det er ein viktig føresetnad for at vi kan halde oppe eit høgt aktivitetsnivå i åra som kjem, seier oljedirektøren i ei pressemelding.

(©NPK)