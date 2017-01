Nett og telefon tilbake for dei fleste i Finnmark

Klokka 2.57 kom mykje av sambandet som hadde vore borte, tilbake igjen, fortel dekningssjef Bjørn Amundsen i Telenor.

– Status no klokka 6 er at fast- og mobilnettet i Båtsfjord, fastnett og mykje av mobilnettet i Berlevåg og kystradioen er inne igjen. Vi har enkeltabonnenter på breiband som er ute, og det er primært det som står att, saman med to mobilbasestasjonar, seier Amundsen til NTB.

3.5000 innbyggjarar i dei to kommunane var utan nett og telefon frå tysdag morgon på grunn av to brot på ein hovudfiberkabel. Telenor håper resten av befolkninga skal få tilbake både nett og telefon i løpet av morgonen.

