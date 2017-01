Lukka dører i Jensen-saka

Det var Spesialeininga for politisaker som kravde at dørene skal lukkast, og at presse og publikum dermed ikkje får vere til stades under denne delen av forklaringa.

Spørsmålet vart behandla av Oslo tingrett torsdag ettermiddag. Sidan fredag er rettsfri dag, vil det først slå inn når Spesialeininga for politisaker held fram utspørjinga si av den korrupsjons- og narkotikatiltalte og no pensjonerte politioverbetjenten måndag. Truleg blir det lukka dører det meste av måndagen.

Kva aktoratet vil ta for seg i delen som det er kravd lukka dører for, er ikkje kjent, men det dreier seg om tida rundt arrestasjonane av medtiltalte Gjermund Cappelen og Eirik Jensen sjølv. Dette skjedde høvesvis i desember 2013 og februar 2014.

