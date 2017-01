Hijab-dømt frisør blir saksøkt for utsegner på Facebook

Hodne vart i Gulating lagmannsrett fredag dømt til å betale ei bot på 7.000 kroner for å ha nekta hijab-kledde Malika Bayan (24) tilgjenge til frisørsalongen sin på Bryne. Nå fortset den rettslege striden.

– Bakgrunnen for søksmålet er to utsegner på Hodnes Facebook-sider som omhandlar Bayans privatliv og som etter vårt syn går utanfor rammene til ytringsfridomen, seier advokaten til 24-åringen, Sulman Hussain, hos advokatfirmaet Actio, til NTB.

Han opplyser at dei vil be om oppreisning på 50.000 kroner for skaden dei meiner Bayan er påført som følgje av uttalane.

Merete Hodnes advokat, Linda Ellefsen Eide, seier til NTB ho ikkje har fått prosesskrivet frå Bayans advokat og derfor ønskjer verken ho eller Hodne å kommentere saka førebels.

