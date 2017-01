Stor snøskredfare i Rogaland og Hordaland

Varselet gjelder for både onsdag og torsdag og inneber at NVE ventar at fleire store skred kan bli løyst ut. Enkelte vegstrekningar kan vere utsette for ras.

Det er kombinasjonen av store nedbørsmengder og kraftig vind både onsdag og torsdag som gjer at NVE oppgraderer snøskredvarselet. Meteorologisk institutt har frå før komme med eit ekstremvêrvarsel for områda.

I Rogaland gjelder varselet for heile fylket, men spesielt i dei områda som får mest nedbør i form av snø. Nedbør i form av regn vil i tillegg auke faren for våte flak- og snøskred, heiter det i meldinga frå NVE.

I Hordaland er også faren for snøskred merkt som stor begge dagane. Her gjelder varselet spesielt for Hardanger-regionen og i Voss.

NVE ber folk om å unngå alt skredterreng og utløpsområde.

(©NPK)