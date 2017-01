Reiselivet letta og fiskarane skuffa over Ap-forslag

Drygt halvparten av turistane som besøkjer Lofoten seier olje- og gassutvinning kan vere øydeleggjande for turismen, forklarer reiselivssjef Elisabeth Dreyer i Lofoten til Finansavisen. Ho er letta over at Arbeidarpartiet har droppa det meste av planane for olje- og gassutvinning utanfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Men partiet opnar framleis for konsekvensutgreiing av feltet Nordland VI.

– Lofoten er i ei særstilling med den store gytande skreibestanden. Eg forventar og har tillit til at ein tar høgde for at dette ikkje har noko å seie i konsekvensutgreiingane, seier Dreyer og peiker på at turisme og fiskeri genererer omtrent like store inntekter.

Norges Fiskarlag er lite begeistra for at Ap framleis opnar for petroleumsverksemd.

På grunn av Golfstraumen vil kvart eit problem som skulle oppstå i Nordland bli frakta nordover inn i fiskerike område, peiker fiskarlagsleiar Otto Gregussen på overfor Dagsavisen. Han minner om at fisken flytter på seg og seier det derfor ikkje er nok å frede delar av det han omtaler som «det viktigaste fiskeområdet i verda».

– Vi meiner heile området må bli freda. Kompromiss er vi imot.

(©NPK)