Jensen held fram med si forklaring

Den pensjonerte politimannen kom ikkje inn på detaljane i kontakta han har hatt med medtiltalte Gjermund Cappelen under den første delen av si frie forklaring tysdag. Det vil bli hovudtema onsdag.

– Eg har ingenting vondt å seie om Cappelen i det heile tatt. Eg synest det som er komme fram ikkje er heilt fair, men det får vi ta vidare i prosessen, sa Jensen tysdag.

Alt frå 1993 skal dei to ha vore i kontakt med kvarandre, og Jensen sa at kontakten mellom dei hadde ført til opplysningar i fleire saker.

Han avviste på det mest bestemte spørsmålet frå Spesialeininga for politisaker om at han ikkje hadde ført opp Cappelens namn eller opplysningar frå han inn i register som blei brukt.

– Når eg har fått opplysningar frå Cappelen, så har eg delt den med andre. Eg har ikkje trykt dette til brystet, sa Jensen som sjølv har bidratt til utviklinga av metoden informantar skal bli behandla på av politiet i Noreg.

I tiltalen er forhold tilbake til 2004 tatt med. Totalt meiner Spesialeininga at Eirik Jensen skal ha medverka til at 13,9 tonn hasj er ført inn i Noreg og at han har latt seg kjøpe av Gjermund Cappelen.

