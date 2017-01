Eirik Jensen pressa om Cappelen som kjelde

Eirik Jensen er tiltalt for å ha hjelpt hasjsmuglar Gjermund Cappelen med å innføre 13,9 tonn hasj. Dette er den største korrupsjonssaka mot ein norsk politimann nokon gong. Jensen er derimot ikkje tiltalt for å ha brote nokon av dei instruksane eller retningslinjene som regulere bruk av eller omgang med kriminelle kjelder.

Informant eller kjelde

Aktor i saka, Kristine Schilling frå Spesialeininga, prøvde å grille politimannen ved å vise til beslag i dokument funne på datamaskina hans. Ulike variantar av instruksar og stillingsomtalar frå fleire år tilbake vart trekte fram.

Jensen vart bedt om å kommentere. Fleire gonger forklarte han aktor at det var ein forskjell mellom personar politiet omtalte som informantar og andre personar som vart omtalte som kjelder.

– Eg veit ikkje om eg forklarar meg utydeleg, men det er rimeleg store nyansar her. Det er store forskjellar mellom kjelder og informantar, sa den pensjonerte politimannen.

Nedgraderte Cappelen

Han fortalde at Gjermund Cappelen først hadde vore ein informant som hadde bidratt til oppklaring av ei stor amfetaminsak i 1993. Denne erfaringa hadde gitt Cappelen kraftig medfart i form av stoffavhengnad og paranoia. Sjølv om han hadde komme til hektene igjen, ville Eirik Jensen ikkje bruke Cappelen som informant igjen, men nedgraderte han til ei kjelde i den vidare kontakten.

Dette medførte då blant anna at Jensen ikkje måtte følgje det etter kvart svært strenge regelverket som gjaldt for omgang med informantar. Jensen trefte Cappelen åleine, og ofte utan å melde frå. Schilling ville vite om opplysningane Jensen fekk frå Cappelen vart rapporterte tilbake til kollegaer eller etterretningssystemet Indicia.

– Har du lagt inn opplysningar om Cappelen, spurde aktor

– Eg har lagt inn informasjon frå Cappelen, men ikkje på ein måte som gjer at det går fram at det er frå han, svarte Jensen.

Cappelen nervøs

Den medtiltalte hasjsmuglaren var tydeleg nervøs då Jensen onsdag begynte å snakke om korleis Cappelen først vart ein informant for politiet i 1993. Jensen sa det var tungt for han å avsløre Cappelens rolle som informant.

– Eg synest det er ryddig å opplyse retten at det er vanskeleg å komme utanom saker og namn. Det vil framkomme namn, dette synest eg er problematisk, men vi kjem ikkje utanom dette

Ifølgje advokat Benedict de Vibe, som forsvarar 50-åringen, var det like før dei reiste krav om at retten skulle stengje dørene av frykt for at Cappelens sikkerheit skulle bli trua som følgje av Jensens vitnemål.

Stengde dørene?

Torsdag vil retten derimot få ei oppmoding om stengde dører når Spesialeininga vil starte å spørje Eirik Jensen om hendingar knytt til den påtalte hasjimporten. Det er særleg namn knytt til hendingar hausten 2013 Spesialeininga vil ha vern rundt.

Då etterforska politiet i Asker og Bærum Cappelens hasjnettverk med aukande intensitet og fatta samtidig mistanke om at Eirik Jensen kunne ha ei rolle i saka.

