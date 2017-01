Ein firedel reiste frå hovudstaden i juleferien

Forskingsmiljøet til telegiganten har ved hjelp av mobilsignal skaffa seg oversikt over bevegelsesmønster og utfartstrafikk i høgtida. Dei ferske tala viser at mange vraka storbyen til fordel for utanlandsferie eller eit vêrutsett vinterfjell.

– Ikkje overraskande trekkjer vi ut av byane i høgtidene. Over ein firedel av hovudstadsfolket forlét storbyen i romjula. Det har vore stor folkevandring både til fjells og til utlandet, seier forskar Gro Nilsen i Telenor Research.

1. og 2. juledag var det ein nedgang i talet på mobilsignal i Oslo på 26 prosent. Også i Bærum forlét over 20 prosent heimstaden i romjula.

Blant kommunane med størst auke finn ein Sirdal i Vest-Agder, som hadde ein folkeauke på mellom 270 og 470 prosent frå julaftan til 1. nyttårsdag. Veksten i Eidfjord i Hordaland var på mellom 200 og 450 prosent i same periode, mens Bykle kommune i Aust-Agder hadde 230 til 260 prosent fleire folk i nyttårshelga.

Mobilsignala kan også brukast til å sjå kor mange nordmenn som brukte juleferien i utlandet. Telenor fortel blant anna om ei halvering av kundar som har vore i Sverige, 50 prosents stigning av amerikafararar og dobbelt så mange som feira nyttår i Thailand.

