Advokat Storrvik åtvarar mot å stole på Breivik

Tilsynelatande stikk i strid med Anders Behring Breiviks ønske om å verke å vere ein sterk leiar, argumenterte Storrvik for at utsegnene til massedrapsmannen om eiga helse og trivsel kan vere direkte misvisande. Han åtvara retten mot å feste lit til oppfatninga om at Breivik har «ei usedvanleg god fysisk og psykisk helse», slik regjeringsadvokat Fredrik Sejersted inviterte til.

– Det er stor usemje på denne sida om eigenrapporteringa hans om desse tinga er eigna til å regulere kvardagen hans, eller om dei er best eigna til å villeie og føre til sikkerheitstiltak som er gale og ikkje speglar det han eigentleg treng, sa advokat Øystein Storrvik onsdag ettermiddag.

Han slapp til i Borgarting lagmannsrett med sitt innleiingsforedrag heilt på tampen av rettsdagen. Storrvik gjekk med ein gong i rette med framstillinga til regjeringsadvokaten av den mentale og fysiske helsa til Breivik, etter fem og eit halvt år under det strengaste regimet nokon fange har vore underlagt i eit norsk fengsel.

– Breivik er mentalt sårbar

Storrvik meiner Breivik er mentalt sårbar, og at han derfor har større risiko for å ta skade av isolasjon. Sejersteds skildring av Breiviks helse er milevis unna Storrviks oppfatning. Han peikte på at Breivik på eitt tidspunkt vart erklært strafferettsleg utilrekneleg.

– Å vere utilrekneleg er ikkje i samsvar med å vere frisk. Breivik må handterast som ein person med ei mental sårbarheit. Det var Oslo tingrett heilt einig i, sa Storrvik.

Også i tingretten vart det problematisert i kor stor grad Breivik framstiller seg slik han i realiteten er. Under behandlinga av saka i lagretten er det komme fram at Breivik under førre rettsrunde uttrykte misnøye fordi han meinte Storrvik framstilte han som eit offer. Han skal ha sett så alvorleg på saka at han lanserte moglegheita for å sparke Storrvik som prosessfullmektig.

Spørsmålet om mental sårbarheit vart avgjerande for tingrettsdommen, der Breivik fekk medhald i at soningsregimet i Skien og på Ila er og var i strid med forbodet i menneskerettane mot umenneskeleg og nedverdigande behandling.

Sende brev til 22. juli-gruppa

Storrvik hevda dessutan at Breiviks utsegner, sjølvbilete og syn på verda må sjåast i lys av den langvarige isolasjonen han har sete i. I åra som er gått sidan 22. juli, har han ikkje fått sosiale korreksjonar og motførestillingar av noko slag. Han har ikkje hatt moglegheit til å inngå reelle, meiningsfulle relasjonar til andre menneske.

– Ein typisk verknad er at ein mistar kritisk blikk på eigen situasjon. Det som er blitt lese opp frå dagrapportane, kan indikere skade. Dilemmaet er at eigenrapporteringa hans om at alt er i orden, er eit teikn på at alt ikkje er det, sa Storrvik.

Han trekte blant anna fram eit brev Breivik sende Støttegruppa etter 22. juli som eit eksempel på kva utslag manglande korreksjon kan gi. Innhaldet i brevet – der Breivik gjer eit forsøk på å unnskylde og å forklare kvifor ungdommane på Utøya måtte drepast – er så upassande at Storrvik avstod frå å lese frå brevet.

– Når ein blir sitjande åleine med sine tankar i mange år, får ein tankar som ikkje er i samsvar med vanleg måte å tenkje på, sa Storrvik.

Torsdag formiddag skal Anders Behring Breivik i vitneboksen.

