Vi vil reise meir i år, men ikkje bruke meir enn i fjor

Det viser den omfattande befolkingsundersøkinga til Virke Reise som tar tempen både på reiselivsnæringa og ferieplanane til nordmenn.

– Reiselysta blant folk flest er aukande, og det ligg an til å bli eit godt år både for utanlandsreiser og reiser i Noreg, seier Line Endresen Normann, direktør for Virke Reise Norge.

Stabilt

I gjennomsnitt legg norske husstandar opp til eit feriebudsjett på 41.850 kroner i år. Det er omtrent på nivå med i fjor.

– Vi har sett nokre svingingar i feriebudsjettet dei siste åra som følgje av noko meir usikre tider i norsk økonomi. Dette ser nå ut til å ha stabilisert seg, seier Sverre McSeveny-Åril, direktør for Virke Reise Utland.

Samvær viktigast

Nesten to tredelar planlegg sommarferie i utlandet, 30 prosent vil vere på hytta, mens nesten like mange vil halde seg heime, viser undersøkinga.

Sju av ti oppgir at føremålet med sommarferien er å vere saman med familie og venner, og for nordmenn er aktivitetar ein viktig del av ferien. Fotturar og naturopplevingar toppar aktivitetslista, og éin av fem vil oppleve musikk, konsertar og festivalar. Éin av ti vil fiske eller jakte.

Venter nytt rekordår

Ferielandet Noreg har opplevd ein kraftig vekst dei siste tre åra. Halvparten av hotella og to tredelar av dei andre overnattingsstadene opplevde vekst i omsetning i 2016.

Alle reiselivsaktørane forventar vekst også i 2017. Optimismen er størst blant aktørar som tar imot reisande frå utlandet. Dei forventar ein omsetningsvekst på 9,9 prosent. Reiselivsaktørar i utlandet forventar å auke si omsetning med 7,7 prosent, mens restaurantane forventar ein omsetningsvekst på 4,5 prosent i år.

