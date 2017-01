Storebrand lodder stemninga for islamske bustadlån

Selskapetseier nettsida blei stemninga».

På nettsida kan folk søke om bustadlån «som oppfyller krava til rentefridom i islam». Det blir ikkje opplyst om kven som står bak, anna enn at prosjektet er støtta av ein større norsk bankaktør. Overfor Vårt Land stadfestar likevel kommunikasjonssjef i Storebrand, Bjørn Erik Sættem, at dette er deira produkt.

– Dette er ein pilotside for å lodde interessa for eit mogleg framtidig produkt, seier han, og avviser at det allereie no er mogleg å ta opp slike lån hos dei.

Finansminister Siv Jensen (Frp) er lite villig til å legge til rette for denne typen lån.

– Det er ikkje aktuelt å endre regelverket for å gi særlege fordelar til religiøse grupper, skriv ho i ein e-post til avisa.

Så langt har 50 potensielle kundar meldt si interesse, og Storebrand ventar på nokre veker til før dei avgjør om dei skal gå vidare med prosjektet.

Det står att ennå nokre praktiske utfordringar for lånet, blant anna spørsmålet om kunden kan få skattefrådrag for delar av lånekostnaden.

– Vi håper styresmaktene kan vere med på ei justering av regelverket vi har i dag, seier Sættem.

(©NPK)