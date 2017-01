Spesialeininga: Ei uvanleg sak for oss

Tysdag skal assisterande sjef Guro Glærum Kleppe fortelje kva bevis ho meiner knyter Eirik Jensen til påstandane om grov korrupsjon.

Det er vanlegvis ikkje så mange tilhøyrarar når Spesialeininga fører sine saker mot tilsette i politiet som har brote lova. At saka der tidlegare spanar Eirik Jensen nektar all skyld for korrupsjon går for fulle benkerader i den største rettssalen i landet, er ein uvanleg setting for aktor Guro Glærum Kleppe.

– Sett i forhold til type sak er dette ei spesiell sak for oss, men prosessen er jo lik som for alle andre straffesaker, seier ho til NTB.

Første gong

Kleppe lar seg ikkje vippe av pinnen av merksemda saka har fått eller alle påstandane om at Eirik Jensen må vere eit offer i saka. Tysdag startar ho sitt innleiingsforedrag i Oslo tingrett i den seks månader lange straffesaka der Jensen (59) saman med sin tidlegare kjelde i det kriminelle miljøet, Gjermund Cappelen (50), er tiltalt for korrupsjon og innførsel av tonnevis med hasj.

Det er første gong Spesialeininga har måtta gå til Riksadvokaten for å be om hans stempel på ein tiltale med strafferamme på 21 års fengsel.

– Spesialeininga har eit ansvar i saker der polititjenestefolk er skulda for. Men ettersom saka mot Cappelen og Jensen har ein del likskapspunkt, har det vore naturleg å føre dei saman for å unngå dobbel bevisføring, forklarer Kleppe

Jensen kan starte

Det er Oslo statsadvokatembete og statsadvokat Lars Erik Alfheim som er aktor i straffesaka mot Gjermund Cappelen. Kleppe og Spesialeininga for politisaker har det juridiske ansvaret for etterforskinga og iretteføringa av Eirik Jensen.

Det er først etter at alle partane er ferdige med sine innleiingsforedrag og ein gjennomgang av den planlagte gjennomføringa av saka, at dei to tiltalte vil starte sine forklaringar. Eirik Jensen skal forklare seg først, og dersom både aktoratet og forsvararar blir tidleg ferdig tysdag, kan han starte sin forklaring allereie i dag.

