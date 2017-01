Jensen fortel om hemmeleg politiprosjekt

Etter lunsj på dag to i den høgprofilerte rettssaka mot den tidlegare polititoppen Eirik Jensen og medtiltalte Gjermund Cappelen gjekk Jensen sjølv vitneboksen.

– Mitt namn er Eirik Jensen, og tida er omsider kommen til at eg kan gi mi forklaring for retten, sa Jensen, også tysdag iført brun skinnjakke og kvit skjorte.

– Denne saka har i tre år vore eit helvete, sa han og snakka om korleis det har vore å sjå sitt eige ansikt på førstesidene i avisene.

Jensen fortalde at det har vore beintøft å bli framstilt som «ein av dei verste politimenn i historia».

– Har stilt opp for Cappelen

– Eg har stilt opp mykje for mange, inkludert han som sit borti stolen der, i mange år, sa Jensen og sikta til medtiltalte Gjermund Cappelen.

– Den kampen eg er gjennom no er noko av det tøffaste for meg i mine 36 år i politiet, sa Jensen vidare.

Han fortalde om eit ekstraordinært politiliv. Han bur på hemmeleg adresse og har ein del våpen, noko han meiner det er god grunn til.

Etter å ha fortalt om meir kjente sider av politijobben sin, fortalde Jensen at han har hatt oppdrag få har visst om. Han fortalde om hemmelege telefonar, hemmelege møte og hemmelege reiser. Dette skal ha vore noko som berre toppleiinga visste om, og som kollegaer og leiarar på lågare nivå ikkje skjønte kva dreidde seg om.

– Dette prosjektet er forankra på toppnivå i norsk politi, og eg kjem ikkje til å seie noko om det, sa Jensen.

Fluktplanar

Han er fullt klar over at han er ein annleis politimann.

– I politiet har vi noko som heiter «moralpoliti». Det å vere annleis har hatt sin pris.

– Eg er klar over at ikkje alle likar meg, men det er den prisen eg har vore villig til å betale, sa han og fortalde at det har blitt ein viktig del av livet hans ikkje å vere føreseieleg. Blant anna har han prøvd å velje stadig nye vegar til og frå jobb.

– Eg har alltid måtte tenkje på fluktplanar. Det høyrest ut som ein dårleg roman, la han til og fortalde at han har hatt våpen og pengar tilgjengeleg.

Forholdet til Cappelen kjem Jensen truleg til å komme meir inn på når han fortset forklaringa onsdag.

– Eg har ingenting vondt å seie om Cappelen. Men det som har skjedd, er ikkje heilt fair, sa Jensen.

SMS-ar til Cappelen

Før Jensen starta si forklaring, heldt Guro Glærum Kleppe frå Spesialeininga for politisaker sitt innleiingsforedrag i Oslo tingrett.

Spesialeininga har sikra seg 1.523 SMS-ar, epostar og andre kontaktpunkt mellom Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.

– Desse er sentrale bevis i seg sjølv, men vi kan ikkje vere sikre på kva kommunikasjonen betyr utan at vi kjenner til samanhengen, sa Kleppe.

Ho fortalde også at Gjermund Cappelen har forklart til politiet at han sidan 1993 har hatt ein avtale om å betale Eirik Jensen 500 kroner per kilo hasj Cappelen innførte.

Spesialeininga viser til ein kontantstraumsanalyse og sa at dei ser ei ukjent kjelde til kontantar hos Eirik Jensen.

Jensens forsvarer, John Christian Elden, avviser påstanden om hasjavtale.

– Det går ikkje opp. Etterforskinga til spesialeininga har vist at det ikkje er riktig. Du kan jo rekne sjølv og sjå at matematikken ikkje stemmer, sa Elden.

– Det er berre tull, la han til.

Eirik Jensen er tiltalt for å ha tatt imot pengar og andre fordelar frå Gjermund Cappelen til ein verdi av minst 2,1 millionar kroner. Han skal ha medverka til at Cappelen innførte 13,9 tonn hasj til Noreg mellom 2004 og 2013.

