Helgesen vil orientere om ulven

– Vi arbeider med å finne løysingar som gjer at Stortingets oppmodingsvedtak, lovverket og dei internasjonale forpliktingane våre heng saman, seier Helgesen til NTB.

Han sende tysdag ettermiddag eit brev til Stortingets presidentskap der han ber om å få komme og halde ei orientering.

– Eg ønskjer å gi ei grundig orientering om bakgrunnen for vår avgjerd og tiltaka vi vil gjennomføre, som for eksempel merking av ulv, seier statsråden.

I hardt vêr

Det er venta at den omstridde avgjerda om å seie nei til felling av 32 ulvar i ulvesona også vil bli tema når statsminister Erna Solberg (H) onsdag møter i den munnlege spørjetimen.

Solberg og Helgesen er på kollisjonskurs med sine eigne i ei sak som er blitt svært krevjande for regjeringa. Haldninga til stortingsgruppene til Høgres og Frp er klar: Ulveforliket frå i fjor må følgjast opp.

Stortingspresidenten sjølv har engasjert seg i ei sak som er viktig for ein stor del av innbyggjarane i heimfylket hans, Oppland. I etterkant av Høgres felleskonferanse på Sundvollen i helga uttrykte Olemic Thommesen håp om gjennomslag.

– Det handlar om å gjennomføre ei lovendring, og få på plass kortsiktige tiltak for felling i påvente av denne lovendringa, sa han til lokalavisa Gudbrandsdølen Dagningen.

– Følgjer opp

I brevet som Helgesen tysdag sende presidentskapen, skriv statsråden at regjeringa sidan i vår har jobba med å følgje opp ulveforliket frå i fjor vår.

– Situasjonen er krevjande, seier han.

Helgesen viser til at vedtaket i rovviltnemndene om å opne for lisensjakt på inntil 32 ulvar i fire ulverevir i Hedmark vart omstøytt fordi lovavdelinga i Justisdepartementet fastslo at skadepotensialet ikkje er godt nok dokumentert. Han viser til at det dermed ikkje var mogleg å godkjenne felling, trass i at ulvebestanden no ligg over bestandsmålet som Stortinget har vedtatt.

Avgjerda frå før helga om å radiomerke ulv for å dokumentere skadepotensialet har heller ikkje bidratt til å dempe konflikten. Tvert imot blir det sett på som ein provokasjon av enkelte grunneigarar, som seier dei vil nekte helikopter frå Statens naturoppsyn å lande på eigedommane deira.

(©NPK)