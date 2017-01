Høie trur ikkje på eigen nullvisjon

I ein debatt i NRKs Dagsnytt 18 erkjende Bent Høie at det ikkje er lett å oppfylle eit slikt mål.

– Eg veit jo sjølvsagt at vi kjem ikkje til å nå nullvisjon i 2017, sa helse- og omsorgsministeren.

Han synest likevel det er viktig å løfte temaet overfor sykehusleiarane fordi det er ein belasting for pasientar og også for sjukehustilsette. Målet må vere å redusere talet så mykje som mogleg.

– Tar ikkje høgde for toppane

Senterpartiets helsepolitikar Kjersti Toppe seier korridorpasientane kjem av at sjukehusa blir drivne med for høgt belegg, og at det dermed ikkje er rom for ekstra pågang som under eit influensautbrot.

Legeforeningen meiner også problemet kjem av ressursmangel. President Marit Hermansen påpeikar at berre fram til august i fjor vart over 29.000 pasientar plasserte i korridorar.

– Høie gjekk til val på milliardløft for sjukehusa. No snakkar han omtrent ikkje om ressurssituasjonen lenger, seier ho.

Kø skal ytterlegare ned

Punkt éin på prioriteringslista til helseministeren i den årlege sjukehustalen handla endå ein gong om å redusere unødvendig venting.

Sjølv om køane er historisk korte, med eit gjennomsnitt på 61 dagar, skal ventinga ytterlegare ned, understreka helse- og omsorgsministeren. Målet er at køane skal vere under 60 dagar i snitt i alle helseregionar.

– Dermed har alle noko å strekke seg etter – også i 2017, sa Høie i talen.

Interne fristar

Høie har fått kritikk frå blant andre Arbeidarpartiet for å vere selektiv i bruk av ventelistestatistikk. Men helseministeren understreket at sjukehusa også skal målast på om dei held interne fristar.

– Det er viktig at sjukehusa held avtalane som er gjort – enten det er til undersøking, behandling eller kontroll, sa han.

Etterlyser plan

Norsk Sykepleierforbund meiner fleire viktige spørsmål står utan svar etter sjukehustalen.

Ei viktig årsak til lang ventetid på operasjonar er mangel på operasjons- og intensivsjukepleiarar, påpeikar forbundsleiar Eli Gunhild By.

– Vi har tidlegare etterlyst ei nasjonal kartlegging og plan for å utdanne spesialsjukepleiarar ved sjukehusa, men den lar framleis vente på seg, seier ho.

– Mangel på tillit

Legeforeningen meiner meir involvering av tilsette er nødvendig for å nå måla i sjukehussektoren.

– For å oppnå «pasientens helseteneste» er vi nøydd til å spele på lag. Sjukehusstreiken i fjor forsterka mangelen på tillit mellom leiing og tilsette som sjukehusa er så avhengig av, seier president Marit Hermansen.

